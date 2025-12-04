Биатлон, Кубок Содружества, 2-й этап, женщины: во сколько начало спринта, где смотреть

Сегодня, 4 декабря, стартует второй этап Кубка Содружества — 2025/2026 в Ханты-Мансийске. В рамках соревнований пройдёт женский спринт на 7,5 км. Начало запланировано на 13:00 мск. Прямые трансляции покажет телеканал «Матч ТВ».

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Спринт. Женщины. Старт-лист (частично):

1. Ксения Довгая.

7. Анастасия Томшина.

10. Полина Плюснина.

13. Кира Дюжева.

16. Анастасия Халили.

20. Анна Сола (Беларусь).

23. Елизавета Фролова.

27. Анна Грухвина.

28. Анастасия Гришина.

32. Полина Шевнина.

34. Виктория Метеля.

36. Динара Смольская (Беларусь).

37. Евгения Турикова.

38. Елизавета Бурундукова.

46. Екатерина Мошкова.

48. Анастасия Шевченко.

55. Ирина Казакевич.

56. Кристина Резцова.

57. Наталия Шевченко.

59. Виктория Сливко.

60. Ксения Воробей (Беларусь).

61. Тамара Дербушева.

Кубок Содружества – 2025/2026 проходит с 4 сентября 2025 года по 5 апреля 2026 года. В рамках соревнований запланировано проведение шести этапов. Первый этап Кубка Содружества проходил с 4 по 7 сентября в Сочи.