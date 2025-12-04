Биатлон, Кубок Содружества, 2-й этап, мужчины: во сколько начало спринта, где смотреть

Сегодня, 4 декабря, стартует второй этап Кубка Содружества — 2025/2026 в Ханты-Мансийске. В рамках соревнований пройдёт мужской спринт на 10 км. Начало запланировано на 15:30 мск. Прямые трансляции покажет телеканал «Матч ТВ».

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Спринт. Мужчины. Старт-лист (частично):

2. Евгений Сидоров.

3. Иван Колотов.

21. Александр Логинов.

24. Ильназ Мухамедзянов.

27. Кирилл Бажин.

30. Эдуард Латыпов.

33. Александр Корнев.

40. Роман Ерёмин.

43. Никита Лобастов (Беларусь).

46. Александр Поварницын.

47. Антон Бабиков.

53. Максим Цветков.

54. Карим Халили.

55. Рустам Каюмов.

64. Максим Воробей (Беларусь).

66. Андрей Вьюхин.

75. Михаил Бурундуков.

80. Антон Смольский (Беларусь).

82. Василий Томшин.

85. Дмитрий Лазовский (Беларусь).

Кубок Содружества – 2025/2026 проходит с 4 сентября 2025 года по 5 апреля 2026 года. В рамках соревнований запланировано проведение шести этапов. Первый этап Кубка Содружества проходил с 4 по 7 сентября в Сочи.