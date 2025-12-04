Даниил Серохвостов не выступит в спринте на Кубке Содружества в Ханты-Мансийске

Победитель и призёр этапов Кубка мира в эстафетах, чемпион страны в спринте 26-летний российский биатлонист Даниил Серохвостов сообщил, что не примет сегодня участия в спринте на 10 км в рамках Кубка Содружества — 2025/2026 в Ханты-Мансийске из-за вируса.

«Сегодня не участвую в спринте. Местный вирус никого не щадит. Без меня Карим будет на одно место выше», — написал Серохвостов в социальных сетях.

Кубок Содружества – 2025/2026 проходит с 4 сентября 2025 года по 5 апреля 2026 года. В рамках соревнований запланировано проведение шести этапов. Первый этап Кубка Содружества проходил с 4 по 7 сентября в Сочи.