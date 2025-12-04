Скидки
«Дальше будет лучше». Эмильен Клод — о выступлении на Кубке мира после возвращения

Серебряный призёр чемпионата мира – 2024 в эстафете французский биатлонист Эмильен Клод высказался о своём первом выступлении на Кубке мира после возвращения. В сентябре француз перенёс операцию по удалению грыжи в позвоночнике. На этапе в шведском Эстерсунде в индивидуальной гонке француз занял 38-е место.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
03 декабря 2025, среда. 17:30 МСК
Окончено
1
Йохан-Олав Ботн
Норвегия
46:49.4
2
Мартин Улдаль
Норвегия
+57.7
3
Себастиан Самуэльссон
Швеция
+1:00.0

«Три месяца назад я снова попал в больницу на операцию. Даже начать было уже большим достижением. Хорошо, что спина у меня действительно не болела, меня вообще ничего не беспокоило. Было трудно войти в гонку и найти правильный ритм. Даже на огневом рубеже, на первом лёжа, я не был максимально сосредоточен.
Думаю, дальше будет лучше, гонка всё равно неплохая», — приводит слова Клода Nordic Magazine.

