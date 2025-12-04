«Дальше будет лучше». Эмильен Клод — о выступлении на Кубке мира после возвращения

Серебряный призёр чемпионата мира – 2024 в эстафете французский биатлонист Эмильен Клод высказался о своём первом выступлении на Кубке мира после возвращения. В сентябре француз перенёс операцию по удалению грыжи в позвоночнике. На этапе в шведском Эстерсунде в индивидуальной гонке француз занял 38-е место.

«Три месяца назад я снова попал в больницу на операцию. Даже начать было уже большим достижением. Хорошо, что спина у меня действительно не болела, меня вообще ничего не беспокоило. Было трудно войти в гонку и найти правильный ритм. Даже на огневом рубеже, на первом лёжа, я не был максимально сосредоточен.

Думаю, дальше будет лучше, гонка всё равно неплохая», — приводит слова Клода Nordic Magazine.