«10-е место — не то, чего мы хотим». Перро — о результате в индивидуальной гонке

Трёхкратный чемпион мира по биатлону француз Эрик Перро поделился впечатлениями после индивидуальной гонки на этапе Кубка мира – 2025/2026 в шведском Эстерсунде. Перро занял 10-е место, допустив два промаха по ходу гонки и отстав от лидера на 2.41,3 минуты.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
03 декабря 2025, среда. 17:30 МСК
Окончено
1
Йохан-Олав Ботн
Норвегия
46:49.4
2
Мартин Улдаль
Норвегия
+57.7
3
Себастиан Самуэльссон
Швеция
+1:00.0

«Я запыхался, это тяжело. Это напоминает, насколько трудно пройти 20 километров на лыжах. Условия были достаточно скоростными, но местами покрытие было немного подмёрзшим.

Местами мне было тяжело идти, и это добавляло немного усталости, зажатости в ногах. В целом я доволен гонкой в том смысле, что показал биатлон на уровне того, что хотел сделать. Теперь, конечно, понимаю, что на стрельбе было две лишние ошибки. Последний выстрел — особенно обидный. Когда подходишь к последней стрельбе, ты очень тяжело дышишь и ментально уставший.

Возможно, не хватило немного требовательности к себе, чтобы довести дело до конца. Но я не жалею, потому что был настроен бороться и выложиться по максимуму. Это я и сделал. Конечно, 10-е место — это не то, чего мы хотим. Мы хотим большего. Но всё же это неплохое начало», – приводит слова Перро Ski-Nordique.

