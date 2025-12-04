«10-е место — не то, чего мы хотим». Перро — о результате в индивидуальной гонке

Трёхкратный чемпион мира по биатлону француз Эрик Перро поделился впечатлениями после индивидуальной гонки на этапе Кубка мира – 2025/2026 в шведском Эстерсунде. Перро занял 10-е место, допустив два промаха по ходу гонки и отстав от лидера на 2.41,3 минуты.

«Я запыхался, это тяжело. Это напоминает, насколько трудно пройти 20 километров на лыжах. Условия были достаточно скоростными, но местами покрытие было немного подмёрзшим.

Местами мне было тяжело идти, и это добавляло немного усталости, зажатости в ногах. В целом я доволен гонкой в том смысле, что показал биатлон на уровне того, что хотел сделать. Теперь, конечно, понимаю, что на стрельбе было две лишние ошибки. Последний выстрел — особенно обидный. Когда подходишь к последней стрельбе, ты очень тяжело дышишь и ментально уставший.

Возможно, не хватило немного требовательности к себе, чтобы довести дело до конца. Но я не жалею, потому что был настроен бороться и выложиться по максимуму. Это я и сделал. Конечно, 10-е место — это не то, чего мы хотим. Мы хотим большего. Но всё же это неплохое начало», – приводит слова Перро Ski-Nordique.