Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Тяжело перестраиваться с ноля на -27». Шевченко — о погодных условиях в Ханты-Мансийске

«Тяжело перестраиваться с ноля на -27». Шевченко — о погодных условиях в Ханты-Мансийске
Комментарии

Российская биатлонистка Наталия Шевченко высказалась о том, насколько резкие перепады температуры на этапе Кубка Содружества – 2025/2026 в Ханты-Мансийске влияют на самочувствие спортсменов. По прогнозу метеослужб, в ближайшие дни в Ханты-Мансийске ожидается резкое похолодание.

«Очень тяжело для организма перестраиваться с ноля градусов сразу на -27. Если всё время холодно, тогда намного легче, а так мы не успеваем перестроиться и привыкнуть к такому воздуху и к такой погоде. Пока я даже не представляю, что нас ждёт в пятницу», – приводит слова Шевченко «Матч ТВ».

Этап Кубка Содружества – 2025/2026 в Ханты-Мансийске проходит с 4 по 7 декабря. В рамках соревнований запланировано проведение двух спринтерских гонок и масс-стартов, а также смешанной эстафеты.

Материалы по теме
«Они не рискнут здоровьем». У биатлонистов сборной России возникла неожиданная проблема
«Они не рискнут здоровьем». У биатлонистов сборной России возникла неожиданная проблема
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android