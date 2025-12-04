«Тяжело перестраиваться с ноля на -27». Шевченко — о погодных условиях в Ханты-Мансийске

Российская биатлонистка Наталия Шевченко высказалась о том, насколько резкие перепады температуры на этапе Кубка Содружества – 2025/2026 в Ханты-Мансийске влияют на самочувствие спортсменов. По прогнозу метеослужб, в ближайшие дни в Ханты-Мансийске ожидается резкое похолодание.

«Очень тяжело для организма перестраиваться с ноля градусов сразу на -27. Если всё время холодно, тогда намного легче, а так мы не успеваем перестроиться и привыкнуть к такому воздуху и к такой погоде. Пока я даже не представляю, что нас ждёт в пятницу», – приводит слова Шевченко «Матч ТВ».

Этап Кубка Содружества – 2025/2026 в Ханты-Мансийске проходит с 4 по 7 декабря. В рамках соревнований запланировано проведение двух спринтерских гонок и масс-стартов, а также смешанной эстафеты.