Ботн — о победе в индивидуальной гонке: достиг уровня, о котором мечтал всю жизнь

Норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн поделился впечатлениями после победы в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира – 2025/2026 в шведском Эстерсунде. Для биатлониста эта победа стала первой в карьере на столь высоком уровне.

«Невероятно оказаться в такой ситуации. В Норвегии бороться за место в команде А — это ад. Особенно в этом сезоне, когда впереди Олимпийские игры: всего четыре билета.

Я провёл месяцы, стискивая зубы, вставая рано, ложась поздно… Больше всего я горжусь тем, что выдержал это ментально. Теперь могу подойти к остальной части недели с чуть менее тяжёлым грузом на плечах.

Я двадцать лет работаю как сумасшедший. Мне 26, я всё делал постепенно, я не вундеркинд, который взрывается в 20 лет. Но весь этот труд наконец-то окупился. Это огромное облегчение. Наконец-то я достиг уровня, о котором мечтал всю жизнь.

В начале недели не знал, получится ли вообще стартовать. У меня болело горло, я изолировался от остальной команды и думал, что мой сезон снова закончится, даже не начавшись», – приводит слова Ботна Ski-Nordique.