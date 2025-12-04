Скидки
Биатлон

Ботн — о победе в индивидуальной гонке: достиг уровня, о котором мечтал всю жизнь

Норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн поделился впечатлениями после победы в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира – 2025/2026 в шведском Эстерсунде. Для биатлониста эта победа стала первой в карьере на столь высоком уровне.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
03 декабря 2025, среда. 17:30 МСК
Окончено
1
Йохан-Олав Ботн
Норвегия
46:49.4
2
Мартин Улдаль
Норвегия
+57.7
3
Себастиан Самуэльссон
Швеция
+1:00.0

«Невероятно оказаться в такой ситуации. В Норвегии бороться за место в команде А — это ад. Особенно в этом сезоне, когда впереди Олимпийские игры: всего четыре билета.

Я провёл месяцы, стискивая зубы, вставая рано, ложась поздно… Больше всего я горжусь тем, что выдержал это ментально. Теперь могу подойти к остальной части недели с чуть менее тяжёлым грузом на плечах.

Я двадцать лет работаю как сумасшедший. Мне 26, я всё делал постепенно, я не вундеркинд, который взрывается в 20 лет. Но весь этот труд наконец-то окупился. Это огромное облегчение. Наконец-то я достиг уровня, о котором мечтал всю жизнь.

В начале недели не знал, получится ли вообще стартовать. У меня болело горло, я изолировался от остальной команды и думал, что мой сезон снова закончится, даже не начавшись», – приводит слова Ботна Ski-Nordique.

