Смешанная эстафета на этапе Кубка Содружества в Ханты-Мансийске перенесена на 6 декабря

Смешанная эстафета на этапе Кубка Содружества — 2025/2026 по биатлону в Ханты-Мансийске перенесена с воскресенья, 7 декабря, на субботу, 6 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

«Из-за неблагоприятного прогноза погоды жюри соревнований приняло решение перенести смешанную эстафету с воскресенья, 7 декабря, на субботу, 6 декабря. Начало – в 14:30 местного времени (12:30 мск)», – говорится в заявлении СБР.

Кубок Содружества – 2025/2026 проходит с 4 сентября 2025 года по 5 апреля 2026 года. В рамках соревнований запланировано проведение шести этапов. Первый этап Кубка Содружества проходил с 4 по 7 сентября в Сочи.

Календарь Кубка Содружества - 2025/2026
