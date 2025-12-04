Смольская выиграла спринт на Кубке Содружества в Ханты-Мансийске, Казакевич — вторая
Поделиться
Белорусская биатлонистка Динара Смольская стала победительницей спринта на втором этапе Кубка Содружества — 2025/2026 в Ханты-Мансийске. Дистанцию 7,5 км она преодолела за 22.51,9 и не допустила ни одного промаха.
Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26. Этап 2, Ханты-Мансийск
Женщины. Спринт 7.5 км
04 декабря 2025, четверг. 13:00 МСК
Окончено
1
Динара Смольская
Беларусь
22:51.9
2
Ирина Казакевич
Россия
+0.5
3
Анна Сола
Беларусь
+8.2
Второй стала россиянка Ирина Казакевич, отстав от лидера на 0,5 секунды и допустив один промах. Тройку лидеров замкнула Анна Сола (+8,2 (1)).
Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Спринт. Женщины:
- Динара Смольская (Беларусь) — 22.51,9 (0 промахов).
- Ирина Казакевич — отставание 0,5 (1).
- Анна Сола (Беларусь) +8,2 (1).
- Тамара Дербушева +19.0 (0).
- Елизавета Бурундукова +27.3 (1).
- Виктория Метеля +34.5 (1).
Материалы по теме
Комментарии
- 4 декабря 2025
-
14:12
-
13:35
-
13:12
-
12:39
-
12:10
-
11:52
-
10:45
-
10:00
-
09:57
-
09:30
-
00:19
-
00:14
- 3 декабря 2025
-
21:10
-
21:02
-
20:49
-
20:31
-
20:00
-
19:46
-
19:07
-
17:33
-
17:15
-
15:21
-
14:35
-
13:12
-
12:56
-
12:21
-
11:03
-
10:36
-
09:30
-
08:35
- 2 декабря 2025
-
22:44
-
22:25
-
22:15
-
19:23
-
19:08