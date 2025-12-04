Скидки
Биатлон

Пройс — о старте сезона-2025/2026: сейчас я не в самой лучшей форме

Пройс — о старте сезона-2025/2026: сейчас я не в самой лучшей форме
Комментарии

Действующая обладательница Кубка мира по биатлону Франциска Пройс прокомментировала неудачный старт сезона-2025/2026. В индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде немка заняла лишь 29-е место.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
02 декабря 2025, вторник. 17:30 МСК
Окончено
1
Доротея Вирер
Италия
43:08.0
2
Соня Лейнамо
Финляндия
+0.3
3
Камиль Бене
Франция
+8.4

«То, что действительно выбивает меня из равновесия, — это физическая составляющая. Я не чувствую себя так уж плохо в плане энергии, но, несмотря ни на что, мне тяжело на каждом круге, и я продолжаю проигрывать. Не знаю, связано ли это напрямую с прошлым сезоном. Думаю, я просто сейчас не в лучшей форме.

Отчасти это было ожидаемо, ведь цель состояла не в том, чтобы быть на пике в конце ноября, а чтобы прибавлять от недели к неделе и становиться сильнее. Несмотря на всё, это мой худший индивидуальный результат за долгое время», – приводит слова Пройс Fondo Italia.

Комментарии
