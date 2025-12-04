Эдуард Латыпов выиграл спринт на Кубке Содружества в Ханты-Мансийске, Бажин — второй
Трёхкратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, бронзовый призёр чемпионата мира – 2021 российский биатлонист Эдуард Латыпов стал победителем спринта на втором этапе Кубка Содружества — 2025/2026 в Ханты-Мансийске. Дистанцию 10 км он преодолел за 24.44,1 и не допустил ни одного промаха.
Латыпов сделал 0 в личных гонках впервые с 20 декабря 2024 года. Тогда он выиграл в спринте на этапе Кубка Содружества.
Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26. Этап 2, Ханты-Мансийск
Мужчины. Спринт 10 км
04 декабря 2025, четверг. 15:30 МСК
Окончено
1
Эдуард Латыпов
Россия
24:44.1
2
Кирилл Бажин
Россия
+44.2
3
Антон Смольский
Беларусь
+46.1
Вторым стал Кирил Бажин, отстав от лидера на 44,2. Тройку сильнейших замкнул белорусский биатлонист Антон Смольский (+46,1).
Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Спринт. Мужчины:
- Эдуард Латыпов — 24.44,1 (0 промахов).
- Кирилл Бажин — отставание 42,2 (1).
- Антон Смольский (Беларусь) +46,1 (1).
- Александр Логинов +48,6 (1).
- Алексей Вагин +54,5 (1).
- Иван Колотов +59,5 (0).
- Александр Поварницын +1.01,2 (2).
- Иван Тулатин (Беларусь) +1.03,4 (0).
- Никита Лобастов (Беларусь) +1.04,3 (0)
- Юрий Иванов +1.06,5 (1)
