Главная Биатлон Новости

Эдуард Латыпов выиграл спринт на Кубке Содружества в Ханты-Мансийске, Бажин — второй

Эдуард Латыпов выиграл спринт на Кубке Содружества в Ханты-Мансийске, Бажин — второй
Трёхкратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, бронзовый призёр чемпионата мира – 2021 российский биатлонист Эдуард Латыпов стал победителем спринта на втором этапе Кубка Содружества — 2025/2026 в Ханты-Мансийске. Дистанцию 10 км он преодолел за 24.44,1 и не допустил ни одного промаха.

Латыпов сделал 0 в личных гонках впервые с 20 декабря 2024 года. Тогда он выиграл в спринте на этапе Кубка Содружества.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26. Этап 2, Ханты-Мансийск
Мужчины. Спринт 10 км
04 декабря 2025, четверг. 15:30 МСК
Окончено
1
Эдуард Латыпов
Россия
24:44.1
2
Кирилл Бажин
Россия
+44.2
3
Антон Смольский
Беларусь
+46.1

Вторым стал Кирил Бажин, отстав от лидера на 44,2. Тройку сильнейших замкнул белорусский биатлонист Антон Смольский (+46,1).

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Спринт. Мужчины:

  1. Эдуард Латыпов — 24.44,1 (0 промахов).
  2. Кирилл Бажин — отставание 42,2 (1).
  3. Антон Смольский (Беларусь) +46,1 (1).
  4. Александр Логинов +48,6 (1).
  5. Алексей Вагин +54,5 (1).
  6. Иван Колотов +59,5 (0).
  7. Александр Поварницын +1.01,2 (2).
  8. Иван Тулатин (Беларусь) +1.03,4 (0).
  9. Никита Лобастов (Беларусь) +1.04,3 (0)
  10. Юрий Иванов +1.06,5 (1)
Календарь Кубка Содружества - 2025/2026
