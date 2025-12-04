Эдуард Латыпов выиграл спринт на Кубке Содружества в Ханты-Мансийске, Бажин — второй

Трёхкратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, бронзовый призёр чемпионата мира – 2021 российский биатлонист Эдуард Латыпов стал победителем спринта на втором этапе Кубка Содружества — 2025/2026 в Ханты-Мансийске. Дистанцию 10 км он преодолел за 24.44,1 и не допустил ни одного промаха.

Латыпов сделал 0 в личных гонках впервые с 20 декабря 2024 года. Тогда он выиграл в спринте на этапе Кубка Содружества.

Вторым стал Кирил Бажин, отстав от лидера на 44,2. Тройку сильнейших замкнул белорусский биатлонист Антон Смольский (+46,1).

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Спринт. Мужчины:

Эдуард Латыпов — 24.44,1 (0 промахов). Кирилл Бажин — отставание 42,2 (1). Антон Смольский (Беларусь) +46,1 (1). Александр Логинов +48,6 (1). Алексей Вагин +54,5 (1). Иван Колотов +59,5 (0). Александр Поварницын +1.01,2 (2). Иван Тулатин (Беларусь) +1.03,4 (0). Никита Лобастов (Беларусь) +1.04,3 (0) Юрий Иванов +1.06,5 (1)