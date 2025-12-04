«Спартанские условия». Латыпов прокомментировал победу в спринте на Кубке Содружества

Трёхкратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, бронзовый призёр чемпионата мира – 2021 российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал уверенную победу в спринте на втором этапе Альфа-Банк Кубка Содружества – 2025/2026, который проходит в Ханты-Мансийске. Латыпов преодолел дистанцию в 10 км за 24.44,1, не допустив ни одного промаха.

— Слава богу, гонка прошла, как планировал, с чистой стрельбой. Скольжение тугое, свежий снег, поэтому для всех спортсменов спартанские условия. Рад, что получилось справиться на рубеже. Удалось распределить силы, чтобы на финише их хватило.

— Какая то суперформа. Удалось подвестись или мы наблюдали прайм Эдуарда Латыпова?

— Да, по сравнению с прошлым сезоном было другое состояние. Сейчас набираю кондиции. Идёт набор формы, пока рановато выходить на пик, потому что сезон только начался, и эти гонки способствовали этому. Прихожу в себя, это меня тоже радует. Работаем дальше, надеюсь, что скорость будет только увеличиваться, — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».