Бажин — о спринте: сегодня мы подарили Латыпову лёгкую победу

27-летний российский биатлонист Кирилл Бажин прокомментировал выигрыш серебра в спринте на втором этапе Альфа-Банк Кубка Содружества – 2025/2026, который проходит в Ханты-Мансийске. Бажин преодолел дистанцию в 10 км за 25.28,3 с одним штрафным кругом. Его отставание от победителя гонки Эдуарда Латыпова составило 44,2 секунды.

— 44 секунды отставание — это, наверное, сокрушительный удар по вам?

— Нет. Эдик — молодец, он справился в первую очередь со стрельбой, что ему позволило завладеть таким преимуществом. Потому что ошибка — и отрыв был бы меньше. Мы ему подарили сегодня лёгкую победу. Он молодец. Латыпов очень много работает, потому что замотивирован в этом году, — сказал Бажин в эфире «Матч ТВ».