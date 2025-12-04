Смольский — о скандале с Большуновым: биатлон превратился в обсуждение лыж. Я устал

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в индивидуальной гонке белорусский биатлонист Антон Смольский объяснил, почему не желает обсуждать скандальный инцидент с Александром Большуновым и Александром Бакуровым на этапе Кубка России по лыжным гонкам.

«Было очень сильно распиарено практически в каждом спортивном телеканале. Биатлон превратился в обсуждение лыжных гонок. Не буду высказываться на эту тему, я просто устал», — сказал Смольский в эфире «Матч ТВ».

Напомним, после финиша полуфинала спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России — 2025/2026 Большунов намеренно налетел на Бакурова со спины и толкнул его. Спортсмен упал, а потом поднялся и сильно хромал. Позднее у Бакурова был диагностирован ушиб мягких тканей.