Общий зачёт Кубка Содружества — 2025/2026: Бажин вышел на первое место, Смольский идёт 2-м

27-летний российский биатлонист Кирилл Бажин возглавил общий зачёт Альфа-Банк Кубка Содружества – 2025/2026 после серебра в спринте на втором этапе соревнований, которые проходят в Ханты-Мансийске.
Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2025. Мужчины. Общий зачёт на 4 декабря
1. Кирилл Бажин (Россия) — 337 балла.
2. Антон Смольский (Беларусь) — 336.
3. Эдуард Латыпов (Россия) — 306.
4. Кирилл Стрельцов (Россия) — 256.
5. Александр Корнев (Россия) — 246.
6. Александр Поварницын (Россия) — 242.
7. Карим Халили (Россия) — 237.
8. Евгений Сидоров (Россия) — 234.
8. Роман Сурнев (Россия) — 234.
10. Никита Поршнев (Россия) — 228.
10. Олег Домичек (Россия) — 228.