Главная Биатлон Новости

Общий зачёт Кубка Содружества — 2025/2026: Наталия Шевченко сохранила лидерство

Общий зачёт Кубка Содружества — 2025/2026: Наталия Шевченко сохранила лидерство
Комментарии

Российская биатлонистка Наталия Шевченко продолжает лидировать в общем зачёте Альфа-Банк Кубка Содружества – 2025/2026.

Отметим, что сегодня, 4 декабря, в рамках второго этапа Кубка Содружества прошёл спринт, Шевченко показала в нём 11-й результат.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26. Этап 2, Ханты-Мансийск
Женщины. Спринт 7.5 км
04 декабря 2025, четверг. 13:00 МСК
Окончено
1
Динара Смольская
Беларусь
22:51.9
2
Ирина Казакевич
Россия
+0.5
3
Анна Сола
Беларусь
+8.2

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2025. Женщины. Общий зачёт на 4 декабря

1. Наталия Шевченко (Мекрюкова) (Россия) – 326 очков.
2. Анна Сола (Беларусь) — 296.
3. Елизавета Бурундукова (Россия) — 293.
4. Динара Смольская (Беларусь) — 292.
5. Анастасия Гришина (Россия) — 290.
6. Анастасия Шевченко (Россия) — 285.
7. Светлана Миронова (Россия) — 282.
8. Маргарита Болдырева (Россия) — 270.
9. Кристина Резцова(Россия) — 259.
10. Виктория Сливко (Россия) — 230.

Общий зачёт Кубка Содружества - 2025/2026 по биатлону
