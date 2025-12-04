Общий зачёт Кубка Содружества — 2025/2026: Наталия Шевченко сохранила лидерство

Российская биатлонистка Наталия Шевченко продолжает лидировать в общем зачёте Альфа-Банк Кубка Содружества – 2025/2026.

Отметим, что сегодня, 4 декабря, в рамках второго этапа Кубка Содружества прошёл спринт, Шевченко показала в нём 11-й результат.

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2025. Женщины. Общий зачёт на 4 декабря

1. Наталия Шевченко (Мекрюкова) (Россия) – 326 очков.

2. Анна Сола (Беларусь) — 296.

3. Елизавета Бурундукова (Россия) — 293.

4. Динара Смольская (Беларусь) — 292.

5. Анастасия Гришина (Россия) — 290.

6. Анастасия Шевченко (Россия) — 285.

7. Светлана Миронова (Россия) — 282.

8. Маргарита Болдырева (Россия) — 270.

9. Кристина Резцова(Россия) — 259.

10. Виктория Сливко (Россия) — 230.