«Очень странно». Самуэльссон отреагировал на решение о допуске российских лыжников

Олимпийский чемпион 2018 года в эстафете, двукратный чемпион мира шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон впервые отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российских лыжников до международных стартов в нейтральном статусе.

«Как по мне, это очень странно. Словно спорт живёт в каком-то своём мире, где не нужно нести ответственность. У нас есть экономические санкции, мы не ведём торговлю с Россией, и во многих отношениях всё общество пытается положить конец конфликту, и то, что спорт каким-то образом может быть выше этого, кажется мне очень странным», — приводит слова Самуэльссона SVT.