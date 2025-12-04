Самуэльссон: с трудом могу представить, что в России существуют нейтральные атлеты

Олимпийский чемпион 2018 года в эстафете, двукратный чемпион мира шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон, реагируя на допуск российских лыжников на международные старты в нейтральном статусе, объяснил, почему считает, что спорт должен быть активным участником мирового политического дискурса.

– Почему вы считаете, что спорту важно участвовать в этом?

— Потому что спорт — это важная часть сообщества. Вполне естественно, что мы принимаем в нём участие. И если уж говорить о нейтральных российских спортсменах, то я с трудом могу представить, что таковые существуют. Если посмотреть на биатлон, то многие там работают на армию. Так что никакой нейтральности нет. Многие из них поддерживают происходящее [на Украине], поэтому я поддерживаю позицию IBU, — приводит слова Самуэльссона SVT.