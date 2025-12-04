Ханна Эберг уверена, что российских биатлонистов не допустят до Кубка мира по примеру лыж

Двукратная олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира шведская биатлонистка Ханна Эберг впервые отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российских лыжников до международных стартов в нейтральном статусе.

– Понятно, что неожиданностью стало то, что это произошло именно сейчас. В то же время, насколько я понимаю, у россиян по-прежнему нет возможности выступать в нашем виде спорта в качестве нейтральных спортсменов.

– То есть вы уверены, что в биатлоне всё будет по-прежнему?

– Да, я в этом уверена. Я уверена, что IBU контролирует этот процесс. Не думаю, что сейчас что-то изменится, — приводит слова Эберг SVT.