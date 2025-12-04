Кноттен — о критике допуска россиян: они очень приятные люди, но здесь речь идёт о символе

Двукратный серебряный призёр чемпионатов мира норвежская биатлонистка Каролин Оффигстад Кноттен отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российских лыжников до международных стартов в нейтральном статусе.

– Я удивлена, что CAS принял такое решение. Считаю его странным.

– Что бы вы сказали, если бы россиянам дали зелёный свет и в биатлоне?

– Я ничего плохого не могу сказать о самих атлетах. Они, на мой взгляд, очень приятные люди, по крайней мере, те, кого я знаю. Это нужно разделять. Но здесь речь идёт о символе. Конфликт начался после прошлых Олимпийских игр. Поэтому странно просто допустить их к следующим, — приводит слова Кноттен TV2.