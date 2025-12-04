Скидки
Биатлон, Кубок Содружества, 2-й этап, женщины: во сколько начало масс-старта, где смотреть

Биатлон, Кубок Содружества, 2-й этап, женщины: во сколько начало масс-старта, где смотреть
Комментарии

Сегодня, 5 декабря, в Ханты-Мансийске в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка Содружества – 2025/2026 по биатлону пройдёт женский масс-старт на 12,5 км. Начало гонки запланировано на 9:30 мск.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26. Этап 2, Ханты-Мансийск
Женщины. Масс-старт 12.5 км
05 декабря 2025, пятница. 09:30 МСК
Не началось

Прямую трансляцию женского масс-старта на втором этапе Кубка Содружества проведут платформа Okko и телеканал «Матч ТВ». Начало – в 9:00.

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026, второй этап. Женщины. Масс-старт. Стартовый лист (частично):

1. Наталия Шевченко (лидер общего зачёта) (Россия).
2. Анна Сола (Беларусь)
4. Динара Смольская (Беларусь)
5. Анастасия Гришина (Россия).
6. Анастасия Шевченко (Россия).
7. Светлана Миронова (Россия).
9. Кристина Резцова (Россия).
10. Виктория Сливко (Россия).
11. Анастасия Халили (Россия).
13. Кира Дюжева (Россия).
17. Ирина Казакевич (Россия).
18. Виктория Метеля (Россия).
20. Тамара Дербушева (Россия).

