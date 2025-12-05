Скидки
Биатлон

Биатлон, Кубок мира, 1-й этап, женщины: во сколько начало спринта, где смотреть трансляцию

Биатлон, Кубок мира, 1-й этап, женщины: во сколько начало спринта, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 5 декабря, в Эстерсунде (Швеция) в рамках первого этапа Кубка мира – 2025/2026 по биатлону пройдёт женский спринт. Начало гонки запланировано на 18:00 по московскому времени.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Женщины. 7.5 км Спринт
05 декабря 2025, пятница. 18:00 МСК
Не началось
Права на трансляцию гонок Кубка мира по биатлону в России принадлежат Okko.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми номерами топовых биатлонисток.

Биатлон. Кубок мира – 2025/2026, 1-й этап, Эстерсунд. Женщины. Спринт, 7,5 км. Стартовый лист (частично)

2. Лиза Виттоцци (Италия).
22. Ванесса Фойгт (Германия).
32. Анна Магнуссон (Швеция).
34. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия).
35. Маркета Давидова (Чехия).
38. Анамария Лампич (Словения).
42. Лиза Тереза Хаузер (Австрия).
44. Ханна Эберг (Швеция).
48. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия).
50. Лу Жанмонно (Франция).
52. Доротея Вирер (Италия).
54. Франциска Пройс (Германия).
59. Анастасия Кузьмина (Словакия).
66. Эльвира эберг (Швеция).
68. Жюстин Бреза-Буше (Франция).

Комментарии
