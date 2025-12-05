Скидки
IBU Кубок мира. Женщины. 7.5 км. Спринт
Главная Биатлон Новости

Метеля выиграла масс-старт на Кубке Содружества в Ханты-Мансийске, Резцова — третья

Комментарии

Российская биатлонистка Виктория Метеля стала победительницей масс-старта на втором этапе Кубка Содружества — 2025/2026, который проходит в Ханты-Мансийске. Дистанцию 12,5 км она преодолела за 29.36,0 и допустила два промаха.

Второе место заняла Анастасия Гришина с отставанием 9,2 секунды и двумя промахами. Тройку призёров замкнула Кристина Резцова (+15,5; 2).

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26. Этап 2, Ханты-Мансийск
Женщины. Масс-старт 12.5 км
05 декабря 2025, пятница. 09:30 МСК
Окончено
1
Виктория Метеля
Россия
29:36.0
2
Анастасия Гришина
Россия
+9.2
3
Кристина Резцова
Россия
+15.5

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Масс-старт. Женщины:

  1. Виктория Метеля (Россия) — 29.36,0 (два промаха).
  2. Анастасия Гришина (Россия) — отставание 9,2 (2).
  3. Кристина Резцова (Россия) +15,5 (2).
  4. Елизавета Насотович (Россия) +18,4 (1).
  5. Юлия Коваленко (Россия) +20,8 (1).
  6. Динара Смольская (Беларусь) +27,0 (2).
