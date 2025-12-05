Метеля выиграла масс-старт на Кубке Содружества в Ханты-Мансийске, Резцова — третья

Российская биатлонистка Виктория Метеля стала победительницей масс-старта на втором этапе Кубка Содружества — 2025/2026, который проходит в Ханты-Мансийске. Дистанцию 12,5 км она преодолела за 29.36,0 и допустила два промаха.

Второе место заняла Анастасия Гришина с отставанием 9,2 секунды и двумя промахами. Тройку призёров замкнула Кристина Резцова (+15,5; 2).

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Масс-старт. Женщины: