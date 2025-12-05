Президент СБР заявил, что CAS в декабре рассмотрит вопрос допуска российских спортсменов

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) планирует рассмотреть вопрос по допуску российских биатлонистов до международных стартов в декабре 2025 года, соответствующее обращение уже подано.

— Наша основная цель — вернуться в международный календарь. С нашей стороны сделано всё, что нужно. Я придерживаюсь «тихой дипломатии». Когда будет факт и будет объявлена дата рассмотрения, мы об этом сообщим. Не хочу бежать вперёд, как и все мировые дипломаты. Никто не говорит, что мы завтра подадим в суд и будем обсуждать этот вопрос. Наши документы у швейцарских адвокатов, они этим занимаются. В ближайшее время мы вам скажем, когда будет рассмотрение биатлона.

Всё, что сегодня происходит с допуском, — это единая стратегия Министерства спорта и Олимпийского комитета России. Там есть много определённых нюансов, и биатлон — один из них. Он будет рассматриваться не совсем так, как другие виды спорта.

— Почему у лыжников получается, а у биатлонистов — нет? Потому что FIS «за», а IBU «против»?

— Что у нас друзей нет в IBU — это естественно. Общение между федерациями неоднократно показывало, что языка дипломатии не хватает. Мы уже давно перешли в юридическую плоскость, одни из первых подали [апелляцию] сразу после отстранения. Но если вы говорите про Олимпиаду, то шансы минимальны. Наша основная цель — вернуться в международный календарь, на чемпионаты и Кубки мира. Мы все прекрасно понимаем, глядя на другие виды спорта, что если будут приняты положительные решения, то допуск, процедура статуса… IBU говорит, что вы должны осуждать СВО и действия правительства, после этого мы с вами поговорим.

— Почему мы их слушаем? Давайте подавать в суды.

— Всё уже подано, ждём дату рассмотрения нашего иска.

— В CAS? А примерно когда?

— Да. В декабре, — приводит слова Майгурова «Матч ТВ».