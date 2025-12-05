Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IBU Кубок мира. Женщины. 7.5 км. Спринт
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Президент СБР заявил, что CAS в декабре рассмотрит вопрос допуска российских спортсменов

Президент СБР заявил, что CAS в декабре рассмотрит вопрос допуска российских спортсменов
Комментарии

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) планирует рассмотреть вопрос по допуску российских биатлонистов до международных стартов в декабре 2025 года, соответствующее обращение уже подано.

— Наша основная цель — вернуться в международный календарь. С нашей стороны сделано всё, что нужно. Я придерживаюсь «тихой дипломатии». Когда будет факт и будет объявлена дата рассмотрения, мы об этом сообщим. Не хочу бежать вперёд, как и все мировые дипломаты. Никто не говорит, что мы завтра подадим в суд и будем обсуждать этот вопрос. Наши документы у швейцарских адвокатов, они этим занимаются. В ближайшее время мы вам скажем, когда будет рассмотрение биатлона.

Всё, что сегодня происходит с допуском, — это единая стратегия Министерства спорта и Олимпийского комитета России. Там есть много определённых нюансов, и биатлон — один из них. Он будет рассматриваться не совсем так, как другие виды спорта.

— Почему у лыжников получается, а у биатлонистов — нет? Потому что FIS «за», а IBU «против»?
— Что у нас друзей нет в IBU — это естественно. Общение между федерациями неоднократно показывало, что языка дипломатии не хватает. Мы уже давно перешли в юридическую плоскость, одни из первых подали [апелляцию] сразу после отстранения. Но если вы говорите про Олимпиаду, то шансы минимальны. Наша основная цель — вернуться в международный календарь, на чемпионаты и Кубки мира. Мы все прекрасно понимаем, глядя на другие виды спорта, что если будут приняты положительные решения, то допуск, процедура статуса… IBU говорит, что вы должны осуждать СВО и действия правительства, после этого мы с вами поговорим.

— Почему мы их слушаем? Давайте подавать в суды.
— Всё уже подано, ждём дату рассмотрения нашего иска.

— В CAS? А примерно когда?
— Да. В декабре, — приводит слова Майгурова «Матч ТВ».

Материалы по теме
Суд открыл российским лыжникам дорогу на Олимпиаду. Но как же всё запутанно!
Суд открыл российским лыжникам дорогу на Олимпиаду. Но как же всё запутанно!
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android