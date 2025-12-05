Скидки
IBU Кубок мира. Женщины. 7.5 км. Спринт
Биатлон

Дмитрий Лазовский победил в масс-старте на Кубке Содружества в Ханты-Мансийске

Дмитрий Лазовский победил в масс-старте на Кубке Содружества в Ханты-Мансийске
Комментарии

Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский стал победителем масс-старта на втором этапе Кубка Содружества — 2025/2026, который проходит в Ханты-Мансийске. Дистанцию 15 км он преодолел за 33.52,9 и допустил два промаха.

Второе место занял Александр Корнев с отставанием 2,3 секунды и двумя промахами. Тройку призёров замкнул Александр Поварницын (+2,7; 1).

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Масс-старт. Мужчины:

  1. Дмитрий Лазовский (Беларусь) — 33.52,9 (два промаха).
  2. Александр Корнев (Россия) — отставание 2,3 (2).
  3. Александр Поварницын (Россия) +2,7 (1).
  4. Кирилл Бажин (Россия) +3,2 (1).
  5. Алексей Вагин (Россия) +5,2 (2).
  6. Олег Домичек (Россия) +9,2 (1).
