Дмитрий Лазовский победил в масс-старте на Кубке Содружества в Ханты-Мансийске

Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский стал победителем масс-старта на втором этапе Кубка Содружества — 2025/2026, который проходит в Ханты-Мансийске. Дистанцию 15 км он преодолел за 33.52,9 и допустил два промаха.

Второе место занял Александр Корнев с отставанием 2,3 секунды и двумя промахами. Тройку призёров замкнул Александр Поварницын (+2,7; 1).

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Масс-старт. Мужчины: