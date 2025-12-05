Дмитрий Лазовский победил в масс-старте на Кубке Содружества в Ханты-Мансийске
Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский стал победителем масс-старта на втором этапе Кубка Содружества — 2025/2026, который проходит в Ханты-Мансийске. Дистанцию 15 км он преодолел за 33.52,9 и допустил два промаха.
Второе место занял Александр Корнев с отставанием 2,3 секунды и двумя промахами. Тройку призёров замкнул Александр Поварницын (+2,7; 1).
Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26. Этап 2, Ханты-Мансийск
Мужчины. Масс-старт 15 км
05 декабря 2025, пятница. 13:00 МСК
Окончено
1
Дмитрий Лазовский
Беларусь
33:52.9
2
Александр Корнев
Россия
+2.3
3
Александр Поварницын
Россия
+2.7
Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Масс-старт. Мужчины:
- Дмитрий Лазовский (Беларусь) — 33.52,9 (два промаха).
- Александр Корнев (Россия) — отставание 2,3 (2).
- Александр Поварницын (Россия) +2,7 (1).
- Кирилл Бажин (Россия) +3,2 (1).
- Алексей Вагин (Россия) +5,2 (2).
- Олег Домичек (Россия) +9,2 (1).
