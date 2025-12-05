«Два промаха допустила, возможно, из-за солнца». Метеля — после победы в масс-старте

Российская биатлонистка Виктория Метеля, выигравшая масс-старт на втором этапе Кубка Содружества в Ханты-Мансийске, прокомментировала своё выступление.

— Насколько было холодно? Видели, что судорожно надевали все тёплые вещи, которые были с собой.

— Я надела сегодня всё самое тёплое: носки с подогревом, комбез с начёсом, две термо, тёплые шапки. На гонке один носок перестал работать, до сих пор не чувствую левую ногу. Сейчас она начинает отходить, и боль в пальцах стоит невозможная. В принципе — бежалось комфортно. Не понимаю пока, почему я допустила два промаха — возможно, из-за солнца, на установке были блики, не совсем скорректировала поправку. В целом — я сегодня рада результату, в принципе, не замёрзла, всё хорошо.

— По вашим движениям вообще не чувствовалось, что на вас столько всего, вы настолько резво и резко толкались… Сковывает движения весь этот «скафандр»?

— Сегодня мне как-то самой по себе было тепло. Я разогрелась перед стартом, поэтому бежалось вполне комфортно. Но да — из-за того, что много одежды, чувствуется, что ты становишься более плотной.

— Вспоминаются ли эмоции МЛКБ (Международной лиги клубного биатлона. — Прим. «Чемпионата»), когда вы классно отбежали заключительный круг? Помогали ли те эмоции сейчас с Настей Гришиной на заключительном круге бороться?

— Я уходила второй — и думаю: «Это что-то похожее на МЛКБ! Будет классно, если я выиграю». Главное — подрассчитать силы и пройти более разумно конец круга. Чувствовала в себе силы и решила оторваться уже на той половине дистанции. Не получилось, слышала, что Настя сидела за мной. А здесь я просто оторвалась, — сказала Метеля в эфире «Матч ТВ».