Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IBU Кубок мира. Женщины. 7.5 км. Спринт
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Два промаха допустила, возможно, из-за солнца». Метеля — после победы в масс-старте

«Два промаха допустила, возможно, из-за солнца». Метеля — после победы в масс-старте
Комментарии

Российская биатлонистка Виктория Метеля, выигравшая масс-старт на втором этапе Кубка Содружества в Ханты-Мансийске, прокомментировала своё выступление.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26. Этап 2, Ханты-Мансийск
Женщины. Масс-старт 12.5 км
05 декабря 2025, пятница. 09:30 МСК
Окончено
1
Виктория Метеля
Россия
29:36.0
2
Анастасия Гришина
Россия
+9.2
3
Кристина Резцова
Россия
+15.5

— Насколько было холодно? Видели, что судорожно надевали все тёплые вещи, которые были с собой.
— Я надела сегодня всё самое тёплое: носки с подогревом, комбез с начёсом, две термо, тёплые шапки. На гонке один носок перестал работать, до сих пор не чувствую левую ногу. Сейчас она начинает отходить, и боль в пальцах стоит невозможная. В принципе — бежалось комфортно. Не понимаю пока, почему я допустила два промаха — возможно, из-за солнца, на установке были блики, не совсем скорректировала поправку. В целом — я сегодня рада результату, в принципе, не замёрзла, всё хорошо.

— По вашим движениям вообще не чувствовалось, что на вас столько всего, вы настолько резво и резко толкались… Сковывает движения весь этот «скафандр»?
— Сегодня мне как-то самой по себе было тепло. Я разогрелась перед стартом, поэтому бежалось вполне комфортно. Но да — из-за того, что много одежды, чувствуется, что ты становишься более плотной.

— Вспоминаются ли эмоции МЛКБ (Международной лиги клубного биатлона. — Прим. «Чемпионата»), когда вы классно отбежали заключительный круг? Помогали ли те эмоции сейчас с Настей Гришиной на заключительном круге бороться?
— Я уходила второй — и думаю: «Это что-то похожее на МЛКБ! Будет классно, если я выиграю». Главное — подрассчитать силы и пройти более разумно конец круга. Чувствовала в себе силы и решила оторваться уже на той половине дистанции. Не получилось, слышала, что Настя сидела за мной. А здесь я просто оторвалась, — сказала Метеля в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
Мороз Метеле не помеха! Яркие итоги масс-старта у женщин на Кубке Содружества
Мороз Метеле не помеха! Яркие итоги масс-старта у женщин на Кубке Содружества
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android