«Мороз? Оделся тепло и погнал». Лазовский — о победе в масс-старте в Ханты-Мансийске
Поделиться
Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский, ставший победителем масс-старта на дистанции 15 км на втором этапе Кубка Содружества в Ханты-Мансийске, рассказал, что пошёл ва-банк на последнем круге гонке, а также ответил на вопрос о влиянии погодных условий на физическое состояние.
Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26. Этап 2, Ханты-Мансийск
Мужчины. Масс-старт 15 км
05 декабря 2025, пятница. 13:00 МСК
Окончено
1
Дмитрий Лазовский
Беларусь
33:52.9
2
Александр Корнев
Россия
+2.3
3
Александр Поварницын
Россия
+2.7
— На последнем круге мы плотно работали, но я пошёл ва‑банк. У меня остались силы. Результат говорит сам за себя. Мороз? Оделся тепло и погнал.
— Стоило в такой мороз рисковать здоровьем?
— Сейчас даже пальцы подмерзают на ногах. Надеюсь, что сейчас быстро пройдёт награждение и пойдём отогреваться, — приводит слова Лазовского «Матч ТВ».
Комментарии
- 5 декабря 2025
-
15:38
-
15:30
-
15:11
-
14:35
-
14:12
-
13:41
-
10:50
-
10:03
-
09:00
- 4 декабря 2025
-
23:51
-
23:40
-
22:02
-
21:15
-
21:07
-
19:50
-
18:52
-
18:22
-
17:57
-
17:35
-
16:46
-
15:52
-
14:12
-
13:35
-
13:12
-
12:39
-
12:10
-
11:52
-
10:45
-
10:00
-
09:57
-
09:30
-
00:19
-
00:14
- 3 декабря 2025
-
21:10
-
21:02