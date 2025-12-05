Скидки
IBU Кубок мира. Женщины. 7.5 км. Спринт
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Главная Биатлон Новости

«Мороз? Оделся тепло и погнал». Лазовский — о победе в масс-старте в Ханты-Мансийске

«Мороз? Оделся тепло и погнал». Лазовский — о победе в масс-старте в Ханты-Мансийске
Комментарии

Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский, ставший победителем масс-старта на дистанции 15 км на втором этапе Кубка Содружества в Ханты-Мансийске, рассказал, что пошёл ва-банк на последнем круге гонке, а также ответил на вопрос о влиянии погодных условий на физическое состояние.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26. Этап 2, Ханты-Мансийск
Мужчины. Масс-старт 15 км
05 декабря 2025, пятница. 13:00 МСК
Окончено
1
Дмитрий Лазовский
Беларусь
33:52.9
2
Александр Корнев
Россия
+2.3
3
Александр Поварницын
Россия
+2.7

— На последнем круге мы плотно работали, но я пошёл ва‑банк. У меня остались силы. Результат говорит сам за себя. Мороз? Оделся тепло и погнал.

— Стоило в такой мороз рисковать здоровьем?
— Сейчас даже пальцы подмерзают на ногах. Надеюсь, что сейчас быстро пройдёт награждение и пойдём отогреваться, — приводит слова Лазовского «Матч ТВ».

Комментарии
