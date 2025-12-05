Скидки
IBU Кубок мира. Женщины. 7.5 км. Спринт
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Биатлон Новости

Победительница Кубка мира Пройс не выступит в первом спринте сезона из-за болезни

Победительница Кубка мира Пройс не выступит в первом спринте сезона из-за болезни
Комментарии

Действующая обладательница Кубка мира по биатлону немка Франциска Пройс пропустит спринт на первом этапе Кубка мира сезона-2025/2026 в Эстерсунде (Швеция). Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Женщины. 7.5 км Спринт
05 декабря 2025, пятница. 18:00 МСК
Не началось

«Франци Пройсс не сможет принять участие в сегодняшнем спринте из-за плохого самочувствия. В преддверии сезона она сосредоточится на полном восстановлении. Надеемся увидеть тебя снова, Франци!» — написали в соцсетях IBU.

В индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира немка заняла лишь 29-е место. Победу в первой личной гонке сезона одержала итальянская биатлонистка Доротея Вирер.

