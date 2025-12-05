Победительница Кубка мира Пройс не выступит в первом спринте сезона из-за болезни

Действующая обладательница Кубка мира по биатлону немка Франциска Пройс пропустит спринт на первом этапе Кубка мира сезона-2025/2026 в Эстерсунде (Швеция). Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов.

«Франци Пройсс не сможет принять участие в сегодняшнем спринте из-за плохого самочувствия. В преддверии сезона она сосредоточится на полном восстановлении. Надеемся увидеть тебя снова, Франци!» — написали в соцсетях IBU.

В индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира немка заняла лишь 29-е место. Победу в первой личной гонке сезона одержала итальянская биатлонистка Доротея Вирер.