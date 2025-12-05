Общий зачёт Кубка Содружества — 2025/2026: Бажин лидирует, Латыпов идёт третьим

27-летний российский биатлонист Кирилл Бажин продолжает возглавлять общий зачёт Альфа-Банк Кубка Содружества – 2025/2026 после масс-старта на втором этапе соревнований, которые проходят в Ханты-Мансийске.
Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2025. Мужчины. Общий зачёт на 5 декабря
1. Кирилл Бажин (Россия) — 440 балла.
2. Антон Смольский (Беларусь) — 426.
3. Эдуард Латыпов (Россия) — 384.
4. Александр Корнев (Россия) — 360.
5. Александр Поварницын (Россия) — 350.
6. Олег Домичек (Россия) — 324.
7. Евгений Сидоров (Россия) — 314.
8. Кирилл Стрельцов (Россия) — 304.
9. Роман Сурнев (Россия) — 294.
9. Леонид Кульгускин (Россия) — 294.