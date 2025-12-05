Скидки
Главная Биатлон Новости

Общий зачёт Кубка Содружества — 2025/2026: Шевченко продолжает лидировать, Гришина — 2-я

Общий зачёт Кубка Содружества — 2025/2026: Шевченко продолжает лидировать, Гришина — 2-я
Комментарии

Российская биатлонистка Наталия Шевченко сохранила лидерство в общем зачёте Альфа-Банк Кубка Содружества – 2025/2026 по итогам масс-старта на втором этапе в Ханты-Мансийске.

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2025. Женщины. Общий зачёт на 5 декабря

1. Наталия Шевченко (Мекрюкова) (Россия) – 414 очков.
2. Анастасия Гришина (Россия) — 404.
3. Динара Смольская (Беларусь) — 388.
4. Кристина Резцова (Россия) — 367.
5. Анна Сола (Беларусь) — 362.
6. Елизавета Бурундукова (Россия) — 361.
7. Анастасия Шевченко (Россия) — 359.
8. Маргарита Болдырева (Россия) — 354.
9. Светлана Миронова (Россия) — 354.
10. Виктория Сливко (Россия) — 322.

