Дарья Домрачева оценила уровень соревнований для российских и белорусских биатлонистов

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону белоруска Дарья Домрачева оценила нынешний уровень соревнований с участием российских и белорусских спортсменов, назвав его высоким, несмотря на то что на текущий момент сложно объективно оценить мастерство биатлонистов относительно зарубежных соперников.

«Радует, что выступает много спортсменов. По понятным причинам сложно оценить объективный уровень выступлений биатлонистов относительно мировых результатов. Но, на мой взгляд, уровень лидеров соревнований достаточно высок, на это даёт надежды и существенный их отрыв от основной массы спортсменов. Хотя мне кажется, что благодаря насыщенности календаря, красочным трансляциям гонок все ребята постепенно подтягиваются к лидерам, по крайней мере, стремятся составить конкуренцию», — приводит слова Домрачевой News.ru.