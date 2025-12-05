Скидки
Главная Биатлон Новости

«Когда на подиуме, ты всегда доволен». Корнев — после серебра в масс-старте

«Когда на подиуме, ты всегда доволен». Корнев — после серебра в масс-старте
Комментарии

Российский биатлонист Александр Корнев, занявший второе место в масс-старте на дистанции 15 км на втором этапе Кубка Содружества в Ханты-Мансийске, заявил, что принял бы участие в гонке даже при чрезвычайно низкой температуре воздуха, так как был намерен бороться.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26. Этап 2, Ханты-Мансийск
Мужчины. Масс-старт 15 км
05 декабря 2025, пятница. 13:00 МСК
Окончено
1
Дмитрий Лазовский
Беларусь
33:52.9
2
Александр Корнев
Россия
+2.3
3
Александр Поварницын
Россия
+2.7

«Когда на подиуме, ты всегда доволен. Но на улице уже не —20°C, а —24°C. По регламенту мы не должны были бежать. Почему побежал? Потому что спортсмены всегда хотят бороться, неважно, какая погода. Зачастую понимаешь, если выходят все, и ты не должен вешать нос. У меня лёгкие подмёрзли, надышался холодным воздухом. Дай бог, чтобы все было хорошо. Приму профилактические меры», — приводит слова Корнева «Матч ТВ».

