«Когда на подиуме, ты всегда доволен». Корнев — после серебра в масс-старте
Поделиться
Российский биатлонист Александр Корнев, занявший второе место в масс-старте на дистанции 15 км на втором этапе Кубка Содружества в Ханты-Мансийске, заявил, что принял бы участие в гонке даже при чрезвычайно низкой температуре воздуха, так как был намерен бороться.
Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26. Этап 2, Ханты-Мансийск
Мужчины. Масс-старт 15 км
05 декабря 2025, пятница. 13:00 МСК
Окончено
1
Дмитрий Лазовский
Беларусь
33:52.9
2
Александр Корнев
Россия
+2.3
3
Александр Поварницын
Россия
+2.7
«Когда на подиуме, ты всегда доволен. Но на улице уже не —20°C, а —24°C. По регламенту мы не должны были бежать. Почему побежал? Потому что спортсмены всегда хотят бороться, неважно, какая погода. Зачастую понимаешь, если выходят все, и ты не должен вешать нос. У меня лёгкие подмёрзли, надышался холодным воздухом. Дай бог, чтобы все было хорошо. Приму профилактические меры», — приводит слова Корнева «Матч ТВ».
Материалы по теме
Комментарии
- 5 декабря 2025
-
16:45
-
16:30
-
15:43
-
15:38
-
15:30
-
15:11
-
14:35
-
14:12
-
13:41
-
10:50
-
10:03
-
09:00
- 4 декабря 2025
-
23:51
-
23:40
-
22:02
-
21:15
-
21:07
-
19:50
-
18:52
-
18:22
-
17:57
-
17:35
-
16:46
-
15:52
-
14:12
-
13:35
-
13:12
-
12:39
-
12:10
-
11:52
-
10:45
-
10:00
-
09:57
-
09:30
-
00:19