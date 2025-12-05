«Когда на подиуме, ты всегда доволен». Корнев — после серебра в масс-старте

Российский биатлонист Александр Корнев, занявший второе место в масс-старте на дистанции 15 км на втором этапе Кубка Содружества в Ханты-Мансийске, заявил, что принял бы участие в гонке даже при чрезвычайно низкой температуре воздуха, так как был намерен бороться.

«Когда на подиуме, ты всегда доволен. Но на улице уже не —20°C, а —24°C. По регламенту мы не должны были бежать. Почему побежал? Потому что спортсмены всегда хотят бороться, неважно, какая погода. Зачастую понимаешь, если выходят все, и ты не должен вешать нос. У меня лёгкие подмёрзли, надышался холодным воздухом. Дай бог, чтобы все было хорошо. Приму профилактические меры», — приводит слова Корнева «Матч ТВ».