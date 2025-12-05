Домрачева рассказала, насколько хорошо Бьорндален понимает русский язык

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону белоруска Дарья Домрачева рассказала, насколько хорошо её муж, восьмикратный олимпийский чемпион и 20-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален понимает русский язык.

Домрачева и Бьорндален поженились в 2016 году. У пары есть две дочери — Ксения и Мира.

«На сегодняшний день фокус на том, чтобы наши дети могли разговаривать с Уле на его родном языке, если он будет хорошо понимать русский — возможно, им будет сложнее закрепить свои познания в норвежском. Поэтому Уле пока не погружается в изучение русского языка, но кое-что понимает», — приводит слова Домрачевой News.ru.