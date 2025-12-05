Скидки
IBU Кубок мира. Женщины. 7.5 км. Спринт
Домрачева рассказала, насколько хорошо Бьорндален понимает русский язык

Домрачева рассказала, насколько хорошо Бьорндален понимает русский язык
Четырёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону белоруска Дарья Домрачева рассказала, насколько хорошо её муж, восьмикратный олимпийский чемпион и 20-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален понимает русский язык.

Домрачева и Бьорндален поженились в 2016 году. У пары есть две дочери — Ксения и Мира.

«На сегодняшний день фокус на том, чтобы наши дети могли разговаривать с Уле на его родном языке, если он будет хорошо понимать русский — возможно, им будет сложнее закрепить свои познания в норвежском. Поэтому Уле пока не погружается в изучение русского языка, но кое-что понимает», — приводит слова Домрачевой News.ru.

