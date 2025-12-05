Скидки
IBU Кубок мира. Женщины. 7.5 км. Спринт
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Главная Биатлон Новости

Доротея Вирер в 40-й раз в карьере наденет жёлтую майку на Кубке мира

Трёхкратный призёр Олимпиады, четырёхкратная чемпионка мира, 35-летняя итальянская биатлонистка Доротея Вирер 40-й раз в карьере наденет жёлтую майку. В спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) она стартует как лидер общего зачёта. Итальянка стала третьей биатлонисткой по количеству раз, когда она носила жёлтую майку после немки Кати Вильхельм (45 раз) и шведки Магдалены Форсберг (118 раз).

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Женщины. 7.5 км Спринт
05 декабря 2025, пятница. 18:00 МСК
Идёт
1
Анна Магнуссон
Швеция
20:28.5
2
Лиза Тереза Хаузер
Австрия
+12.9
3
Йоанна Якела
Польша
+30.5

Биатлон. Кубок мира – 2025/2026. Женщины. Общий зачёт:

1. Доротея Вирер (Италия) – 90 очков.
2. Соня Лейнамо (Финляндия) – 75.
3. Камиль Бене (Франция) – 65.
4. Лу Жанмонно (Франция) – 55.
5. Ханна Эберг (Швеция) – 50.
6. Майя Клутенс (Бельгия) – 45.
7. Эми Басерга (Швейцария) – 41.
8. Эльвира Эберг (Швеция) – 37.
9. Анна Магнуссон (Швеция) – 34.
10. Лиза Виттоцци (Италия) – 31.

Календарь Кубка мира - 2025/2026
