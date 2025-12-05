Доротея Вирер в 40-й раз в карьере наденет жёлтую майку на Кубке мира

Трёхкратный призёр Олимпиады, четырёхкратная чемпионка мира, 35-летняя итальянская биатлонистка Доротея Вирер 40-й раз в карьере наденет жёлтую майку. В спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) она стартует как лидер общего зачёта. Итальянка стала третьей биатлонисткой по количеству раз, когда она носила жёлтую майку после немки Кати Вильхельм (45 раз) и шведки Магдалены Форсберг (118 раз).

Биатлон. Кубок мира – 2025/2026. Женщины. Общий зачёт:

1. Доротея Вирер (Италия) – 90 очков.

2. Соня Лейнамо (Финляндия) – 75.

3. Камиль Бене (Франция) – 65.

4. Лу Жанмонно (Франция) – 55.

5. Ханна Эберг (Швеция) – 50.

6. Майя Клутенс (Бельгия) – 45.

7. Эми Басерга (Швейцария) – 41.

8. Эльвира Эберг (Швеция) – 37.

9. Анна Магнуссон (Швеция) – 34.

10. Лиза Виттоцци (Италия) – 31.