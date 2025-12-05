Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IBU Кубок мира. Женщины. 7.5 км. Спринт
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Может стать только лучше!» Эльвира Эберг — о настрое перед спринтом на КМ в Эстерсунде

«Может стать только лучше!» Эльвира Эберг — о настрое перед спринтом на КМ в Эстерсунде
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2022 года по биатлону Эльвира Эберг перед стартом спринта на первом этапе Кубка мира — 2025/2026 в Эстерсунде (Швеция) рассказала, насколько важно добиться хорошего результата в начале сезона, а также оценила свой прошлый спринтерский сезон.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Женщины. 7.5 км Спринт
05 декабря 2025, пятница. 18:00 МСК
Идёт
1
Анна Магнуссон
Швеция
20:28.5
2
Лиза Тереза Хаузер
Австрия
+12.9
3
Йоанна Якела
Польша
+30.5

— Насколько это психологически важно — получить хороший результат в начале сезона?
— Конечно, всегда хорошо провести удачные гонки. Если войдёшь в «поток» на рубеже, можно получить очки. Поэтому это действительно много значит! Но также знаю, если получится провалиться в каком-то спринте, это можно исправить.

— Если оглянуться назад на прошлый спринтерский сезон, что скажешь?
— Что всё может стать только лучше! — приводит слова Эберг SVT Sport.

Материалы по теме
Вау, Вирер возвращается! Доротея выиграла первую гонку на Кубке мира с 2023 года
Вау, Вирер возвращается! Доротея выиграла первую гонку на Кубке мира с 2023 года
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android