«Может стать только лучше!» Эльвира Эберг — о настрое перед спринтом на КМ в Эстерсунде
Поделиться
Олимпийская чемпионка 2022 года по биатлону Эльвира Эберг перед стартом спринта на первом этапе Кубка мира — 2025/2026 в Эстерсунде (Швеция) рассказала, насколько важно добиться хорошего результата в начале сезона, а также оценила свой прошлый спринтерский сезон.
Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Женщины. 7.5 км Спринт
05 декабря 2025, пятница. 18:00 МСК
Идёт
1
Анна Магнуссон
Швеция
20:28.5
2
Лиза Тереза Хаузер
Австрия
+12.9
3
Йоанна Якела
Польша
+30.5
— Насколько это психологически важно — получить хороший результат в начале сезона?
— Конечно, всегда хорошо провести удачные гонки. Если войдёшь в «поток» на рубеже, можно получить очки. Поэтому это действительно много значит! Но также знаю, если получится провалиться в каком-то спринте, это можно исправить.
— Если оглянуться назад на прошлый спринтерский сезон, что скажешь?
— Что всё может стать только лучше! — приводит слова Эберг SVT Sport.
Комментарии
- 5 декабря 2025
-
17:43
-
17:31
-
17:18
-
16:45
-
16:30
-
15:43
-
15:38
-
15:30
-
15:11
-
14:35
-
14:12
-
13:41
-
10:50
-
10:03
-
09:00
- 4 декабря 2025
-
23:51
-
23:40
-
22:02
-
21:15
-
21:07
-
19:50
-
18:52
-
18:22
-
17:57
-
17:35
-
16:46
-
15:52
-
14:12
-
13:35
-
13:12
-
12:39
-
12:10
-
11:52
-
10:45
-
10:00