«Может стать только лучше!» Эльвира Эберг — о настрое перед спринтом на КМ в Эстерсунде

Олимпийская чемпионка 2022 года по биатлону Эльвира Эберг перед стартом спринта на первом этапе Кубка мира — 2025/2026 в Эстерсунде (Швеция) рассказала, насколько важно добиться хорошего результата в начале сезона, а также оценила свой прошлый спринтерский сезон.

— Насколько это психологически важно — получить хороший результат в начале сезона?

— Конечно, всегда хорошо провести удачные гонки. Если войдёшь в «поток» на рубеже, можно получить очки. Поэтому это действительно много значит! Но также знаю, если получится провалиться в каком-то спринте, это можно исправить.

— Если оглянуться назад на прошлый спринтерский сезон, что скажешь?

— Что всё может стать только лучше! — приводит слова Эберг SVT Sport.