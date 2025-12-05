Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IBU Кубок мира. Женщины. 7.5 км. Спринт
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Как и для всех девушек, это цель». Бене — о медали на этапе Кубка мира в Эстерсунде

«Как и для всех девушек, это цель». Бене — о медали на этапе Кубка мира в Эстерсунде
Комментарии

Французская биатлонистка Камиль Бене высказалась о бронзе в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира — 2025/2026 в шведском Эстерсунде. Она преодолела дистанцию за 43.16,4 и допустила один промах на огневых рубежах.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
02 декабря 2025, вторник. 17:30 МСК
Окончено
1
Доротея Вирер
Италия
43:08.0
2
Соня Лейнамо
Финляндия
+0.3
3
Камиль Бене
Франция
+8.4

«Как и для всех девушек, это цель. Чтобы добиться успеха, нужно проделать большую работу заранее, и это начинается сейчас. Думаю, я уже начала», — приводит слова Бене Nordic Magazine.

Биатлон. Кубка мира – 2025/2025, первый этап, Эстерсунд. Индивидуальная гонка, 15 км. Женщины:

1. Доротея Вирер (Италия) – 43.08,0 (2).
2. Соня Лейнамо (Финляндия) +0,3 (1).
3. Камиль Бене (Франция) +8,4 (1).

Материалы по теме
Вау, Вирер возвращается! Доротея выиграла первую гонку на Кубке мира с 2023 года
Вау, Вирер возвращается! Доротея выиграла первую гонку на Кубке мира с 2023 года
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android