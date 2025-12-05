«Как и для всех девушек, это цель». Бене — о медали на этапе Кубка мира в Эстерсунде
Поделиться
Французская биатлонистка Камиль Бене высказалась о бронзе в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира — 2025/2026 в шведском Эстерсунде. Она преодолела дистанцию за 43.16,4 и допустила один промах на огневых рубежах.
Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
02 декабря 2025, вторник. 17:30 МСК
Окончено
1
Доротея Вирер
Италия
43:08.0
2
Соня Лейнамо
Финляндия
+0.3
3
Камиль Бене
Франция
+8.4
«Как и для всех девушек, это цель. Чтобы добиться успеха, нужно проделать большую работу заранее, и это начинается сейчас. Думаю, я уже начала», — приводит слова Бене Nordic Magazine.
Биатлон. Кубка мира – 2025/2025, первый этап, Эстерсунд. Индивидуальная гонка, 15 км. Женщины:
1. Доротея Вирер (Италия) – 43.08,0 (2).
2. Соня Лейнамо (Финляндия) +0,3 (1).
3. Камиль Бене (Франция) +8,4 (1).
Комментарии
- 5 декабря 2025
-
17:43
-
17:31
-
17:18
-
16:45
-
16:30
-
15:43
-
15:38
-
15:30
-
15:11
-
14:35
-
14:12
-
13:41
-
10:50
-
10:03
-
09:00
- 4 декабря 2025
-
23:51
-
23:40
-
22:02
-
21:15
-
21:07
-
19:50
-
18:52
-
18:22
-
17:57
-
17:35
-
16:46
-
15:52
-
14:12
-
13:35
-
13:12
-
12:39
-
12:10
-
11:52
-
10:45
-
10:00