«Как и для всех девушек, это цель». Бене — о медали на этапе Кубка мира в Эстерсунде

Французская биатлонистка Камиль Бене высказалась о бронзе в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира — 2025/2026 в шведском Эстерсунде. Она преодолела дистанцию за 43.16,4 и допустила один промах на огневых рубежах.

«Как и для всех девушек, это цель. Чтобы добиться успеха, нужно проделать большую работу заранее, и это начинается сейчас. Думаю, я уже начала», — приводит слова Бене Nordic Magazine.

Биатлон. Кубка мира – 2025/2025, первый этап, Эстерсунд. Индивидуальная гонка, 15 км. Женщины:

1. Доротея Вирер (Италия) – 43.08,0 (2).

2. Соня Лейнамо (Финляндия) +0,3 (1).

3. Камиль Бене (Франция) +8,4 (1).