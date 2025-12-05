Суви Минккинен выиграла спринт на Кубке мира в Эстерсунде, Магнуссон — вторая

Финская биатлонистка Суви Минккинен стала победительницей спринта на первом этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Эстерсунде (Швеция). Дистанцию она преодолела за 20.11,9 и не допустила ни одного промаха.

Второй стала шведка Анна Магнуссон, отстав от лидера на 16,6. Тройку сильнейших замкнула француженка Осеан Мишлон (+20,8).

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Первый этап. Эстерсунд (Швеция). Спринт 7,5 км. Женщины: