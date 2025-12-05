Скидки
Главная Биатлон Новости

Суви Минккинен выиграла спринт на Кубке мира в Эстерсунде, Магнуссон — вторая

Комментарии

Финская биатлонистка Суви Минккинен стала победительницей спринта на первом этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Эстерсунде (Швеция). Дистанцию она преодолела за 20.11,9 и не допустила ни одного промаха.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Женщины. 7.5 км Спринт
05 декабря 2025, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Суви Минккинен
Финляндия
20:11.9
2
Анна Магнуссон
Швеция
+16.6
3
Осеан Мишлон
Франция
+20.8

Второй стала шведка Анна Магнуссон, отстав от лидера на 16,6. Тройку сильнейших замкнула француженка Осеан Мишлон (+20,8).

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Первый этап. Эстерсунд (Швеция). Спринт 7,5 км. Женщины:

  1. Суви Минккинен (Финляндия) — 20.11,9 (0).
  2. Анна Магнуссон (Швеция) — отставание 16,6 (0).
  3. Осеан Мишлон (Франция) +20,8 (0).
  4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) +29,5 (0).
  5. Эльвира Эберг (Швеция) +44,5 (1).
  6. Йоанна Якела (Польша) +47,1 (0).
  7. Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия) +49,5 (1).
  8. Юлия Таннхаймер (Германия) +50,8 (1).
  9. Элла Хальварссон (Швеция) +53,2 (0).
  10. Лотте Ли (Бельгия) +53,4 (0).
  11. Лу Жанмонно (Франция) +54,5 (1).
Календарь Кубка мира - 2025/2026
