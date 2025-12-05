«Полное фиаско». Ханна Эберг — о 59-м месте в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде

Двукратная олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира шведская биатлонистка Ханна Эберг прокомментировала неудачное выступление в спринте на этапе Кубка мира – 2025/2026 в шведском Эстерсунде. Эберг заняла 59-е место в гонке, допустив пять промахов на огневых рубежах.

«Полное фиаско. Честно говоря, всё было плохо, сплошь и рядом. Независимо от стрельбы лёжа, я не должна так проводить гонку и делать три промаха стоя. Кажется, что не могу справиться с ситуацией и немного нервничаю. Я не в том настроении и не в правильном состоянии», – приводит слова Эберг SVT.

Первый этап Кубка мира – 2025/2026 в Эстерсунде завершится в воскресенье, 7 декабря, женской и мужской гонками преследования.