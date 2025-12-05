Виттоцци — о спринте в Эстерсунде: должна научиться находить баланс на стрельбе

Итальянская биатлонистка победительница общего зачёта Кубка мира — 2023/2024 Лиза Виттоцци прокомментировала итоги спринтерской гонки на этапе Кубка мира – 2025/2026 в Эстерсунде (Швеция). Виттоцци заняла 15-е место в итоговом протоколе, допустив два промаха на огневых рубежах.

«Два промаха, конечно, это слишком много, особенно для спринта. В положении лёжа может случиться, но стоя я могла их избежать. Немного зацепилась за скользкий ковер и напряглась, но в итоге держалась. Постепенно я должна научиться находить правильный баланс на стрельбе, но довольна, с опытом всё придёт.

Терпение — это не моя сильная сторона, но в прошлый сезон, без соревновательной практики, научилась лучше справляться со всем. Не могу сразу требовать от себя невероятного, но уже сейчас я на хорошем уровне, которого не ожидала достичь так быстро. Нужно продолжать делать своё, это делаю хорошо», – приводит слова Виттоцци Fondo Italia.