Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026, женщины: Минккинен стала лидером, Вирер — вторая

Финская биатлонистка Суви Минккинен после победы в спринте на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Эстерсунде (Швеция) возглавила общий зачёт соревнований. В её активе 116 очков.

Вторую строчку занимает итальянка Доротея Вирер с результатом 114 очков. Тройку лидеров замыкает представительница Швеции Анна Магнуссон (109).

Биатлон. Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026 на 5 декабря. Женщины:

Суви Минккинен (Финляндия) — 116 очков. Доротея Вирер (Италия) — 114. Анна Магнуссон (Швеция) — 109. Камиль Бене (Франция) — 93. Эльвира Эберг (Швеция) — 87. Лу Жанмонно (Франция) — 85. Осеан Мишлон (Франция) — 81. Соня Лейнамо (Финляндия) – 75 Марен Киркеэйде (Норвегия) — 70. Эми Басерга (Швейцария) — 57. Лиза Виттоцци (Италия) — 57.