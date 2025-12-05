Скидки
Биатлон

Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026, женщины: Минккинен стала лидером, Вирер — вторая

Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026, женщины: Минккинен стала лидером, Вирер — вторая
Финская биатлонистка Суви Минккинен после победы в спринте на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Эстерсунде (Швеция) возглавила общий зачёт соревнований. В её активе 116 очков.

Вторую строчку занимает итальянка Доротея Вирер с результатом 114 очков. Тройку лидеров замыкает представительница Швеции Анна Магнуссон (109).

Биатлон. Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026 на 5 декабря. Женщины:

  1. Суви Минккинен (Финляндия) — 116 очков.
  2. Доротея Вирер (Италия) — 114.
  3. Анна Магнуссон (Швеция) — 109.
  4. Камиль Бене (Франция) — 93.
  5. Эльвира Эберг (Швеция) — 87.
  6. Лу Жанмонно (Франция) — 85.
  7. Осеан Мишлон (Франция) — 81.
  8. Соня Лейнамо (Финляндия) – 75
  9. Марен Киркеэйде (Норвегия) — 70.
  10. Эми Басерга (Швейцария) — 57.
  11. Лиза Виттоцци (Италия) — 57.
