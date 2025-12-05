Вирер — о спринте в Эстерсунде: дышать всё ещё трудно, но это была хорошая гонка

Трёхкратный призёр Олимпиады, четырёхкратная чемпионка мира, 35-летняя итальянская биатлонистка Доротея Вирер прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира — 2025/2026 в шведском Эстерсунде. Итальянка заняла 17-е место, проиграв победительнице финке Суви Минккинен 1.02,3, допустив при этом два промаха на огневых рубежах.

«Условия на стрельбище были очень простые. Мои два промаха были немного глупыми: первый лёжа — это не совсем моя вина, потому что немного медлила с открытием и не была уверена во время сессии. На последней мишени из-за спешки замок не сработал. Промах стоя же был вызван небольшой болью в животе (смеётся). Я хотела стрелять быстрее, чтобы потом не начать дрожать. Несмотря на всё, гонка прошла неплохо, особенно учитывая, что последние два дня я сильно простужена. Сегодня мне немного лучше, но с дыханием всё ещё трудно, однако в целом это была неплохая гонка», – приводит слова Вирер Fondo Italia.