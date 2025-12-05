«Это невероятно!» Суви Минккинен — о победе в спринте на Кубке мира в Эстерсунде

Финская биатлонистка Суви Минккинен высказалась о победе в спринте на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Эстерсунде (Швеция).

«Это невероятно! Даже не знаю, что сказать, я так счастлива! Снежные условия были не самыми лучшими для меня, но мы отлично поработали.

Когда я пересекла финишную черту, была так горда. Во время индивидуальной гонки мне было трудно сосредоточиться. Была разочарована не результатом, а своим выступлением. Научилась сосредотачиваться на соревновании, а не на результате. Сама удивилась, увидев, насколько меняются соревнования, когда у тебя есть ожидания», — приводит слова Минккинен Nordic Magazine.