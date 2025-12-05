«Никогда это не забуду». Магнуссон — о серебре в спринте на Кубке мира в Эстерсунде
Поделиться
Шведская биатлонистка Анна Магнуссон прокомментировала серебро в спринте на первом этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Эстерсунде (Швеция).
Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Женщины. 7.5 км Спринт
05 декабря 2025, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Суви Минккинен
Финляндия
20:11.9
2
Анна Магнуссон
Швеция
+16.6
3
Осеан Мишлон
Франция
+20.8
«В индивидуальной гонке я не стреляла очень быстро, потому что мучалась из-за ветра. Сегодня хотела быть более агрессивной на огневом рубеже. Всё прошло хорошо, для меня это отличный день.
Никогда это не забуду. Тренировалась здесь столько часов, тысячи раз… Моя семья рядом. Я гораздо счастливее, чем могла представить. Здорово делать это в 30 лет», — приводит слова Магнуссон Nordic Magazine.
После двух гонок Магнуссон в общем зачёте занимает третье место с результатом 109 очков. Лидером зачёта является победительница сегодняшнего спринта Суви Минккинен из Финляндии (116).
Комментарии
- 5 декабря 2025
-
21:47
-
21:38
-
21:26
-
20:48
-
20:42
-
20:28
-
19:58
-
19:12
-
17:43
-
17:31
-
17:18
-
16:45
-
16:30
-
15:43
-
15:38
-
15:30
-
15:11
-
14:35
-
14:12
-
13:41
-
10:50
-
10:03
-
09:00
- 4 декабря 2025
-
23:51
-
23:40
-
22:02
-
21:15
-
21:07
-
19:50
-
18:52
-
18:22
-
17:57
-
17:35
-
16:46
-
15:52