«Никогда это не забуду». Магнуссон — о серебре в спринте на Кубке мира в Эстерсунде

Шведская биатлонистка Анна Магнуссон прокомментировала серебро в спринте на первом этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Эстерсунде (Швеция).

«В индивидуальной гонке я не стреляла очень быстро, потому что мучалась из-за ветра. Сегодня хотела быть более агрессивной на огневом рубеже. Всё прошло хорошо, для меня это отличный день.

Никогда это не забуду. Тренировалась здесь столько часов, тысячи раз… Моя семья рядом. Я гораздо счастливее, чем могла представить. Здорово делать это в 30 лет», — приводит слова Магнуссон Nordic Magazine.

После двух гонок Магнуссон в общем зачёте занимает третье место с результатом 109 очков. Лидером зачёта является победительница сегодняшнего спринта Суви Минккинен из Финляндии (116).