Главная Биатлон Новости

«Никогда это не забуду». Магнуссон — о серебре в спринте на Кубке мира в Эстерсунде

Комментарии

Шведская биатлонистка Анна Магнуссон прокомментировала серебро в спринте на первом этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Эстерсунде (Швеция).

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Женщины. 7.5 км Спринт
05 декабря 2025, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Суви Минккинен
Финляндия
20:11.9
2
Анна Магнуссон
Швеция
+16.6
3
Осеан Мишлон
Франция
+20.8

«В индивидуальной гонке я не стреляла очень быстро, потому что мучалась из-за ветра. Сегодня хотела быть более агрессивной на огневом рубеже. Всё прошло хорошо, для меня это отличный день.

Никогда это не забуду. Тренировалась здесь столько часов, тысячи раз… Моя семья рядом. Я гораздо счастливее, чем могла представить. Здорово делать это в 30 лет», — приводит слова Магнуссон Nordic Magazine.

После двух гонок Магнуссон в общем зачёте занимает третье место с результатом 109 очков. Лидером зачёта является победительница сегодняшнего спринта Суви Минккинен из Финляндии (116).

Новости. Биатлон
