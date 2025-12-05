Скидки
Биатлон

«Я довела дело до конца». Мишлон — о бронзе в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде

Комментарии

Чемпионка мира французская биатлонистка Осеан Мишлон оценила своё выступление в спринте на первом этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Эстерсунде (Швеция). Спортсменка заняла третье место.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Женщины. 7.5 км Спринт
05 декабря 2025, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Суви Минккинен
Финляндия
20:11.9
2
Анна Магнуссон
Швеция
+16.6
3
Осеан Мишлон
Франция
+20.8

«Как говорит Поло (Жан-Поль Джакино, тренер по стрельбе. — Прим. «Чемпионата»), бег — это тренировка, а тренировка — это бег. В этом-то и суть, не стоит перенапрягаться. Мы придерживаемся того, что он всегда нам объясняет, стремимся к простоте и доводим всё до конца. Я хотела получать удовольствие. В конечном итоге это оказалось лучшим решением.

Я довела дело до конца. Просто довольна, что прошла от первого до последнего выстрела, сохраняя концентрацию, но без излишнего напряжения, просто позволяя пулям выходить, как на тренировке. Мне действительно приятно, что удалось сделать 10 из 10. Вот, теперь я способна проводить полноценные гонки!» — приводит слова Мишлон Nordic Magazine.

