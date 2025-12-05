Скидки
«На стрельбище дела идут не очень хорошо». Хаузер — о спринте на Кубке мира в Эстерсунде

«На стрельбище дела идут не очень хорошо». Хаузер — о спринте на Кубке мира в Эстерсунде
Чемпионка мира 2021 года в масс-старте, 31-летняя австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер высказалась о четвёртом месте в спринте на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Эстерсунде (Швеция).

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Женщины. 7.5 км Спринт
05 декабря 2025, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Суви Минккинен
Финляндия
20:11.9
2
Анна Магнуссон
Швеция
+16.6
3
Осеан Мишлон
Франция
+20.8

«Это просто невероятно. У меня возникли некоторые трудности с оценкой своей гонки, потому что я бежала одна на длинных участках трассы и поэтому у меня было мало ориентиров. В последнее время, особенно в индивидуальных дисциплинах, на стрельбище дела идут не очень хорошо», — приводит слова Хаузер Nordic Magazine.

