«На стрельбище дела идут не очень хорошо». Хаузер — о спринте на Кубке мира в Эстерсунде

Чемпионка мира 2021 года в масс-старте, 31-летняя австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер высказалась о четвёртом месте в спринте на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Эстерсунде (Швеция).
«Это просто невероятно. У меня возникли некоторые трудности с оценкой своей гонки, потому что я бежала одна на длинных участках трассы и поэтому у меня было мало ориентиров. В последнее время, особенно в индивидуальных дисциплинах, на стрельбище дела идут не очень хорошо», — приводит слова Хаузер Nordic Magazine.
Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Первый этап. Эстерсунд (Швеция). Спринт 7,5 км. Женщины:
1. Суви Минккинен (Финляндия) — 20.11,9 (0).
2. Анна Магнуссон (Швеция) — отставание 16,6 (0).
3. Осеан Мишлон (Франция) +20,8 (0).
4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) +29,5 (0).
5. Эльвира Эберг (Швеция) +44,5 (1).
