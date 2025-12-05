«Просто сумасшествие!» Суви Минккинен — о лидерстве в общем зачёте Кубка мра

Финская биатлонистка Суви Минккинен высказалась о лидерстве в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. Сегодня, 5 декабря, она стала победительницей спринтерской гонки в шведском Эстерсунде.

«Только что услышала это и думаю, что это безумие! Это мой девятый сезон (на Кубке мира. — Прим. «Чемпионата»), выйти в ней [жёлтой майке] в гонке преследования — это что-то новое, но если у меня будет жёлтая майка… Просто сумасшествие! Посмотрим, как я с этим справлюсь!» — приводит слова Минккинен пресс-служба IBU.

Биатлон. Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026 на 5 декабря. Женщины:

1. Суви Минккинен (Финляндия) — 116 очков.

2. Доротея Вирер (Италия) — 114.

3. Анна Магнуссон (Швеция) — 109.

4. Камиль Бене (Франция) — 93.

5. Эльвира Эберг (Швеция) — 87.