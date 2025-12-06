Скидки
Биатлон

«Была удивлена своим ходом». Жанмонно — о спринтерской гонке в Эстерсунде

«Была удивлена своим ходом». Жанмонно — о спринтерской гонке в Эстерсунде
Французская биатлонистка Лу Жанмонно прокомментировала результат спринтерской гонки на этапе Кубка мира – 2025/2026 в шведском Эстерсунде. Француженка заняла 11-е место в итоговом протоколе, допустив на стрельбе один промах и проиграв победительнице финке Суви Минккинен 54,5 секунды на финише.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Женщины. 7.5 км Спринт
05 декабря 2025, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Суви Минккинен
Финляндия
20:11.9
2
Анна Магнуссон
Швеция
+16.6
3
Осеан Мишлон
Франция
+20.8

«Я была напряжена как на стрельбе лёжа, так и на стрельбе стоя. В положении лёжа чувствовала сильное напряжение в плечах, а стоя — немного в ногах. Ноги были скованными, я не была спокойна, не стояла уверенно на опоре. На первый выстрел шла как будто с сомнениями. Не могу точно сказать, в чём была ошибка. Хочу пойти спросить у тренеров, что они об этом думают. Нет какой-то грубой ошибки — эта гонка стала накоплением маленьких деталей, там и тут. В итоге получилось что-то не очень хорошее.

Честно говоря, была удивлена своим ходом. Судя по тому, что мне сообщали тренеры, у меня не было ощущения, что проваливаюсь, силы были, чувствовала себя хорошо. Но условия были очень тяжёлыми для хода — было слишком медленно и приходилось много работать. Хочу сходить к Сирилю Бурде (главный тренер женской сборной Франции по биатлону. – Прим. «Чемпионата»), узнать его мнение, заметил ли он какие-то серьёзные ошибки с моей стороны», – приводит слова Жанмонно L’Equipe.

