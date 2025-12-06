Скидки
Биатлон

Биатлон, Кубок Содружества, 2-й этап: во сколько начало смешанной эстафеты, где смотреть

Биатлон, Кубок Содружества, 2-й этап: во сколько начало смешанной эстафеты, где смотреть
Комментарии

Сегодня, 6 декабря, в Ханты-Мансийске в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка Содружества – 2025/2026 по биатлону пройдёт смешанная эстафета 2х6км + 2х6км. Начало гонки запланировано на 12:30 мск. Прямую трансляцию смешанной эстафеты на втором этапе Кубка Содружества проведут онлайн-кинотеатр Okko и телеканал «Матч ТВ».

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26. Этап 2, Ханты-Мансийск
Смешанная эстафета 2 x 6 км + 2 x 6 км
06 декабря 2025, суббота. 12:30 МСК
Не началось

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026, второй этап. Смешанная эстафета. Стартовый лист (частично):

1. Россия-2 (Тамара Дербушева, Юлия Коваленко, Олег Домичек, Евгений Сидоров).

2. Беларусь-1 (Анна Сола, Динара Смольская, Антон Смольский, Дмитрий Лазовский).

4. Россия-1 (Анастасия Гришина, Виктория Метеля, Александр Корнев, Кирилл Бажин).

6. Россия-4 (Анастасия Шевченко, Ирина Казакевич, Савелий Коновалов, Михаил Стребко).

8. Россия-3 (Виктория Сливко, Наталия Шевченко, Александр Логинов, Леонид Кульгускин).

