IBU Кубок мира. Мужчины. 10 км. Спринт
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Главная Биатлон Новости

Биатлон, Кубок мира, 1-й этап, мужчины: во сколько начало спринта, где смотреть трансляцию

Комментарии

Сегодня, 6 декабря, в Эстерсунде (Швеция) в рамках первого этапа Кубка мира – 2025/2026 по биатлону пройдёт мужской спринт. Начало гонки запланировано на 18:00 по московскому времени.

Права на трансляцию гонок Кубка мира по биатлону в России принадлежат Okko.
Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Мужчины. 10 км Спринт
06 декабря 2025, суббота. 18:30 МСК
Не началось

Биатлон. Кубок мира – 2025/2026, 1-й этап, Эстерсунд. Мужчины. Спринт, 7,5 км. Стартовый лист (частично):

32. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия)
34. Кэмпбелл Райт (США)
38. Андрей Расторгуев (Латвия)
41. Йохан-Олав Ботн (Норвегия)
44. Мартин Понсилуома (Швеция)
46. Стурла Холм Легрейд (Норвегия)
48. Яков Фак (Словения)
50. Мартин Улдаль (Норвегия)
52. Кентен Фийон Майе (Франция)
54. Себастьян Самуэльссон (Швеция)
56. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия)
58. Томмазо Джакомель (Италия)
60. Фабьен Клод (Франция)
62. Эмильен Жаклен (Франция)
64. Эрик Перро (Франция)
66. Филипп Наврат (Германия)
71. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия)

