Гришина, Метеля, Корнев и Бажин выиграли смешанную эстафету на Кубке Содружества

Российские биатлонисты Анастасия Гришина, Виктория Метеля, Александр Корнев и Кирилл Бажин одержали победу в смешанной эстафете 2х6 км в рамках этапа Кубка Содружества — 2025/2026, который проходил в Ханты-Мансийске. Они преодолели дистанцию за 1:07.30,4 с шестью дополнительными патронами.

Второе место заняла команда Россия-3 (Виктория Сливко, Наталия Шевченко, Александр Логинов, Леонид Кугульскин) с отставанием 46,4 секунды. Тройку призёров замкнула Россия-4 (Анастасия Шевченко, Ирина Казакевич, Савелий Коновалов, Михаил Стребко).

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026, Ханты-Мансийск. Смешанная эстафета: