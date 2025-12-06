Скидки
IBU Кубок мира. Мужчины. 10 км. Спринт
Гришина, Метеля, Корнев и Бажин выиграли смешанную эстафету на Кубке Содружества
Комментарии

Российские биатлонисты Анастасия Гришина, Виктория Метеля, Александр Корнев и Кирилл Бажин одержали победу в смешанной эстафете 2х6 км в рамках этапа Кубка Содружества — 2025/2026, который проходил в Ханты-Мансийске. Они преодолели дистанцию за 1:07.30,4 с шестью дополнительными патронами.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26. Этап 2, Ханты-Мансийск
Смешанная эстафета 2 x 6 км + 2 x 6 км
06 декабря 2025, суббота. 12:30 МСК
Окончено

Второе место заняла команда Россия-3 (Виктория Сливко, Наталия Шевченко, Александр Логинов, Леонид Кугульскин) с отставанием 46,4 секунды. Тройку призёров замкнула Россия-4 (Анастасия Шевченко, Ирина Казакевич, Савелий Коновалов, Михаил Стребко).

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026, Ханты-Мансийск. Смешанная эстафета:

  1. Россия-1 — 1:07.30,4 (0 штрафных кругов + 6 дополнительных патронов).
  2. Россия-3 — отставание 46,4 (0+3).
  3. Россия-4 +1.48,0 (2+7).
  4. Россия-5 +1.48,1 (0+11).
  5. Беларусь-1 +2.58,2 (1+9).
